Путин осмотрел выставку моделей кораблей ВМФ

Президенту рассказали о планах по развитию кораблей контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны и кораблей противоминной обороны

СЕВАСТОПОЛЬ. 9 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной заезды училище имени П.С.Нахимова, где осмотрел выставку, посвященную перспективам развития Военно-морского флота. На выставке представлены экспонаты, отображающие настоящее состояние и перспективы развития авианесущих кораблей ВМФ.

В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьера Юрия Борисова и начальника училища Александра Гринкевича президент познакомился с моделями различных кораблей и судов, ракет и иного технического оснащения. В частности, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов продемонстрировал президенту макеты морского авианесущего комплекса типа "Ламантин" и тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Кроме того, Путину рассказали о планах по развитию кораблей контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны и кораблей противоминной обороны. Президент с интересом ознакомился с образцами материалов, из которых могут быть сделаны интерьеры больших десантных кораблей. Ему рассказали, что эти материалы должны быть не горючими и функциональными.

Путину также показали проект программно-аппаратного комплекса логистической поддержки кораблей судов для поддержания заданного уровня технической готовности.

Президенту рассказали и о беспилотных и пилотируемых летательных аппаратах на гибридной энергетической установке с возможностью вертикального взлёта и посадки на палубу корабля. В частности, Путин ознакомился с макетом уникального Многоцелевого гибридного конвертоплана БПЛА 2000 для военных и гражданских задач. Президенту рассказали, что этот проект реализуется в инициативном порядке.