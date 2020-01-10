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ТАСС

Сторожевик "Ярослав Мудрый" защитит от пиратов российское судно в Аденском заливе

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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Для обеспечения безопасности судне находится группа антитеррора морской пехоты Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 9 января. /ТАСС/. Экипаж сторожевого корабля (СКР) "Ярослав Мудрый" осуществляет проводку гражданского судна под российским флагом через Аденский залив. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы флота.

"Для обеспечения безопасности на сопровождаемом судне находится группа антитеррора морской пехоты Балтийского флота, которая высадилась с борта СКР "Ярослав Мудрый", - сказал ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

Через несколько дней конвой прибудет в назначенную точку в Красном море, где моряки-балтийцы приступят к формированию каравана гражданских судов для их проводки в обратном направлении.

Отряд боевых кораблей Балтийского флота до конца января будет продолжать антипиратскую деятельность в Индийском океане.

"Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня", выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинули порт Балтийск в Калининградской области 1 октября 2019 года и направились в Индийский океан. За время похода корабли приняли участие в морской части совместных российско-индийских межвидовых учений "Индра-2019", которые проходили с 16 по 19 декабря в акватории Аравийского моря, а также в российско-иранско-китайских маневрах.

С 4 по 7 января отряд кораблей Балтийского флота совершил деловой заход в порт Салала (Оман), где пополнил запасы воды, продовольствия и топлива.

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Страны
Индия
Иран
Китай
Россия
Продукция
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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