Ирак возобновил переговоры по закупке российской ЗРС С-300

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Ирак возобновил переговоры с Россией по закупке зенитных комплексов С-300. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммада Рида.

По словам представителя иракского парламента, возобновление переговоров должно было произойти уже давно, а комплексы уже должны были быть закуплены. Рида отметил, что не знает точно, на какой стадии сейчас находятся переговоры, но их точно санкционировало иракское правительство. При этом он отметил, что ожидается противодействия этой сделке со стороны США, так как прошлые переговоры были сорваны по вине Вашингтона.

Несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300. Мы ожидаем противодействия со стороны США в этом вопросе

- заявил он.

Рида отметил, что в ПВО Ирака входят некоторые российские системы, но они уже устаревшие, а страна желает приобрести современные российские средства ПВО. Он подчеркнул, что доля российского вооружения, по его мнению, в вооруженных силах Ирака должна превысить 50%, так как оно надежное и дешевле американского.

В мае прошлого года посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади заявил, что Ирак намерен закупить российские ЗРС С-400 "Триумф", однако сроки возможной сделки не назвал.