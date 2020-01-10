Авиаэксперт оценил версии СНБО Украины о крушении Boeing в Тегеране

Российский авиаэксперт, бывший сотрудник Опытно-конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич в беседе с «Известиями» проанализировал версии крушения Boeing в Иране, которые рассматривает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Ранее 9 января секретарь СНБО Алексей Данилов назвал четыре основные версии авиакатастрофы, в интервью изданию «Цензор.нет». По данным ведомства, Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» мог потерпеть крушение в результате поражения зенитной ракетой, из-за взрыва двигателя по техническим причинам, столкновения с беспилотным аппаратом или другим летающим объектом либо после теракта на борту.

На данном этапе расследования все четыре версии имеют право на существование, полагает эксперт. Однако к каждой из них есть вопросы.

Версия о неполадках двигателя

Техническая неисправность двигателя вполне могла стать причиной крушения лайнера, отметил Лукашевич. «В двигателе горячая часть, всё раскалено, и туда поступает топливо через форcунки. Если произойдет течь и топливо попадет на раскаленную часть, возникает пожар», — сказал авиаэксперт.

Исходя из этой версии, к пожару также могли привести некачественно залитое моторное масло, разрушенный подшипник и другие причины.

Однако пожар в двигателе не приводит к перебоям в радиосвязи. «Все системы многократно дублированы. Вспомните авиакатастрофу SSJ-100 5 мая. В него попала молния, и электросистема перешла на бортовое питание (аккумуляторы). Даже если перестанут работать оба двигателя и генератор остановится, самолет перейдет на аккумуляторы и связь будет работать», — сказал авиаэксперт.

Версия о попадании ракеты

Версия с поражением самолета зенитной ракетой российского ЗРК «Тор» появилась после публикации в интернете обломков ракеты в районе места катастрофы.

Технически попадание ракеты могло привести к авиакатастрофе, однако фотография этого не доказывает, отметил Вадим Лукашевич. Фрагмент зенитной ракеты не обязательно имеет отношение к упавшему самолету. В Иране довольно напряженная обстановка, и это легко может быть обломок ракеты, запущенный за месяц до авиакатастрофы, полагает эксперт.

«Версия поражения ракетой будет доказана только нахождением поражающих элементов осколочно-фугасной боевой части в телах пассажиров, в багаже и в конструкции самолета», — сказал Лукашевич.

К тому же важно выяснить, где именно был найден осколок, потому что если эта ракета сбила самолет, то она должна лежать как минимум в 3–4 км от обломков. «Она не может лежать среди обломков или рядом с ними. Если ракета (со снимка. — Ред.) находится среди обломков, ее подбросили — 100%», — отметил Лукашевич.

ЗРК «Тор» разработали и приняли на вооружение в СССР в 1986 году. Производство модифицированных версий этого комплекса продолжается в настоящее время в России. Комплекс может поражать цели на дальностях от 1 км до 16 км и высотах от 10 м до 10 км. По данным открытой печати, в настоящее время комплексы «Тор» находятся на вооружении армий как минимум 11 государств, в том числе Ирана, пишет ТАСС.

Версия о теракте

Версию теракта пока нет возможности ни доказать, ни опровергнуть, потому что удар самолета о землю уничтожил следы.

«Сейчас надо собрать обломки, сделать выкладку, и по ней будет понятно, где случился пожар и что горело. Вдобавок необходимы данные с черных ящиков. После этого можно будет судить более основательно», — заключил эксперт.

Версия о столкновении с БПЛА

Теоретически столкновение Boeing с БПЛА могло привести к катастрофе, заявил эксперт. «Американцы следят за Ираном, и есть большая вероятность того, что над Тегераном был американский беспилотник», — сказал Лукашевич.

Однако столкновение с дроном не объясняет утверждение иранских властей о том, что у самолета сразу после взлета пропала связь. «Радиосвязь — очень надежная система. У летчиков может отказать все что угодно, но у них должна быть возможность сообщить об этом на землю», — добавил эксперт.

Пассажирский лайнер, летевший рейсом Тегеран–Киев, потерпел крушение утром 8 января спустя две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту лайнера находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.