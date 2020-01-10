«Дельфины» обеспечат безопасность подводников СФ

Второй корабль проекта 21300С «Дельфин» поступит в распоряжение Северного флота.

Судно, созданное для спасения экипажей, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на аварийные лежащие на грунте или находящихся в надводном положении подводные лодки или надводные корабли, оснащается глубоководным водолазным комплексом ГВК-450.

Комплекс способен эвакуировать с глубины до 450 метров одновременно до 60 подводников, обеспечивая им в процессе подъёма декомпрессию в бортовой барокамере.

Также в оснащение кораблей проекта 21300С «Дельфин» входят спасательный подводный глубоководный аппарат «Бестер-1», имеющий возможность работы на глубине до 720 метров, водолазный колокол и сразу 5 барокамер.

Первый корабль проекта 21300С «Игорь Белоусов» был заложен 24 декабря 2005 года на Адмиралтейских верфях и спущен на воду 30 октября 2012 года. Судно поступило в распоряжение Тихоокеанского флота, сообщают «Известия».

Сроки строительства, а также технические характеристики и состав оборудования наряду с условиями контракта на создание спасательного корабля будут определяться на основе параметров гособоронзаказа России в ближайшие годы.