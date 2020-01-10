Эвакуация советской промышленности в 1941 году

Вопросы и ответы: Алексей Исаев рассказывает о том, насколько запланированной и насколько успешной была переброска оборонной промышленности на восток

При изучении военной истории экономика зачастую остается за скобками исследований — рассматриваются лишь боевые действия непосредственно на линии фронта. Впрочем, это понятно — разбираться, какими усилиями солдата обмундировали, вооружили, накормили и привезли на фронт, не только скучно, но и достаточно сложно. Однако именно изучение военной экономики даёт ответы на многие вопросы о закономерности того или иного хода боевых действий и их итога.

Многие историки считают, что Германия упустила шанс победить СССР в 1941 году во многом потому, что вермахт не смог воспрепятствовать эвакуации оборонной промышленности из западных районов страны в Поволжье, на Урал и в Сибирь. В данном ролике, снятом каналом TacticMedia, известный историк Алексей Исаев рассказывает про эвакуацию советской промышленности в 1941 году. Существовали ли планы эвакуации советской промышленности в случае войны? Когда фактически началась эвакуация советской промышленности? Как проходил процесс эвакуации? Какой процент станков и людей удалось вывезти на восток? Какова общая оценка процесса эвакуации советской промышленности?