"Полная изоляция»: почему Москве не стоит лезть в Иран

Эксперт оценил идею Жириновского о размещении военных баз РФ в Иране

В адрес Ирана в свете конфликта с США прозвучали предложения подумать о размещении на берегу Индийского океана военных баз РФ. Однако такой ход в целях обеспечения национальной безопасности Исламской республики может обернуться тяжелыми последствиям для России. О том, насколько реалистичен подобный сценарий - в материале военного обозревателя "Газеты.Ru" Михаила Ходаренка.

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский после убийства иранского генерала Касема Сулеймани посоветовал Исламской республике задуматься о размещении на своей территории российской базы, чтобы избежать повторения "ливийского сценария".

"Зачем убили иранского генерала Сулеймани? Чтобы посеять вражду между шиитами Ирака и Ирана, а также подготовить международное общественное мнение к дальнейшим ударам по Ирану, поскольку план по расчленению этой страны готов вот уже 10 лет и последовательно исполняется", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

И, хотя с оперативно-стратегической и военно-технической точки зрения такой сценарий может быть интересен для России, политический аспект делает подобную перспективу весьма туманной.

Для России, несомненно, заманчивым являлся бы вариант развертывания, к примеру, в окрестностях Сирика и Кахстака (населенные пункты на территории Ирана на побережье Ормузского пролива) пары бригад современных береговых противокорабельных ракетных комплексов - типа «Бастион» и Бал» - с ракетами, укомплектованными специальными боеприпасами, с дальностью стрельбы в 300 км. Это позволило бы взять под полный контроль судоходство в этой проливной зоне.

Там же можно было бы разместить одну-две артиллерийские бригады большой мощности, развернуть на территории Ирана не менее двух бригад оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и перебросить на юг Исламской республики две-три мотострелковые (танковые) бригады.

Выгодно для РФ было бы и договориться с Тегераном об аренде военно-морской базы «Бендер-Аббас», где дислоцировать соединение современных атомных ударных подводных лодок, соединение ракетных катеров, бригаду охраны водного района, и минные заградители ВМФ РФ в готовности завалить Ормузский залив самыми новыми и перспективными противокорабельными минами, чтобы при необходимости полностью парализовать судоходство как в проливе, так и в Персидском заливе в целом.

Наконец, можно было бы передислоцировать на территорию Ирана несколько полков Воздушно-космических сил, укомплектованных самолетами Су-30СМ, Су-35 и Су-34. Подготовить инфраструктуру для возможного приема дальних и стратегических бомбардировщиков.

Однако официальный Тегеран пока еще никак не прокомментировал подобные предложения. В связи с этим следует, наверное, напомнить, что в свое время до ума так и не была доведена идея о дислокации части российских дальних бомбардировщиков на одном из иранских аэродромов во время активной части операции в Сирии.

Теперь о политической стороне этого вопроса.

С одной стороны, размещение российских военных объектов на национальной территории этой страны будет гарантией национальной безопасности Исламской республики. Нападение на Иран третьей стороны в этом случае будет означать ракетно-ядерную войну с Россией.

Вместе с тем согласие Тегерана на размещение российских военных баз на национальной территории будет определенным ограничением суверенитета этой страны. Кроме того, политическим кругам Ирана придется существенно пересматривать свою политику в отношении Израиля. Конфликт с этой страной в планы России отнюдь не входит.

Наконец, политическое руководство Ирана должно решительно, в самой категоричной форме отмежеваться от идей и планов по созданию собственного ядерного оружия.

Пойдет ли на это официальный Тегеран? В сложившейся военно-политической обстановке подобные шаги руководства Исламской республики выглядят чрезвычайно маловероятными.

А если все-таки предположить, что согласие по размещению российских военных объектов на территории Ирана достигнуто, то крайне проблематичным представляется вопрос, а кто же за все это будет платить? А это весьма и весьма немалые суммы, сравнимые со стоимостью Крымского моста (причем выплачивать придется не единовременно, а каждый год). Российский военный бюджет между тем далеко не безразмерный, свободного современного и перспективного вооружения в российской армии нет, и в вооруженных силах РФ достаточно и безотлагательных внутренних проблем.

Кроме того, у Вооруженных сил России весьма немного возможностей, чтобы содержать многочисленный воинский контингент на удаленных театрах военных действий. Даже Сирия показал, что военно-транспортная авиация и вспомогательный флот работают уже практически на пределе, обеспечивая функционирование российской группировки в Сирии.

Тем не менее, идея о размещении российских баз в Иране многими в нашей стране принята если не с восторгом, то с явным одобрением. Надо прямо сказать, что подобные настроения достаточно сильны в самых широких слоях российского общества. Высказываются даже и такие точки зрения, что, уж если Россию на коллективном Западе хотят окончательно перевести в разряд стран-изгоев, то якобы надо в полном объеме соответствовать новому имиджу.

Однако состояние отечественной экономики и Вооруженных сил еще весьма и весьма далеко от подобного рода инициатив и проявлений квасного мегапатриотизма. К слову говоря, какой-либо реакции Кремля на подобные инициативы представителей законодательной власти о базах в Иране пока также не зафиксировано.

Если представить, что Россия разместит какие-либо военные объекты в Исламской республике, то

реализация подобных идей может означать на практике полный и окончательный разрыв с США и Европейским союзом, привести к тому, что от Калининграда до Южно-Сахалинска опустится настоящий железный занавес, прочность которого будет куда крепче, нежели в его предыдущей версии.

Полная изоляция России в этом случае может значительно превосходить аналогичную северокорейскую. Надо полагать, что вряд ли руководство страны устраивает подобный сценарий. Поэтому предложение о военных базах в Иране следует считать на этом этапе не более чем очень оторванными от реальной жизни гипотезами.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок