Иерусалим объявил о наличии у него перспективной системы ПВО/ПРО «Лазерный меч»

Израильское военное ведомство обнародовало информацию о том, что оно вскоре получит на вооружение перспективную систему противоракетной и противовоздушной обороны, получившую наименование «Лазерный меч». Данный комплекс предназначен для борьбы с ракетами и беспилотники. Важность его разработки обусловлена возрастанием напряженности в Ближневосточном регионе.

По словам представителя ЦАХАЛ новое оружие – это настоящий технологический прорыв. Подчеркивается, что разработанная лазерная система способна поражать цели с большей степенью точности, на больших расстояниях, а также через облака и пыльные бури. Ожидается, что она будет испытана уже в этом году, а ее постановка на вооружение для поддержки системы противоракетной обороны «Железный купол» ожидается в среднесрочной перспективе.

Иерусалим, по собственному, признанию сделал эту информацию достоянием общественности после того, как Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке, в добавок к тому Тегеран пригрозил уничтожить Израиль в случае, если Исламская республика подвергнется нападению со стороны США и любого из американских союзников. Как известно, ракетный арсенал Ирана – самый крупный на Ближнем Востоке.

Израильские военные не вдавались в технические подробности, описывая новую систему ПВО/ПРО, лишь вскользь упомянули, что технологический прорыв был достигнут после того, как удалось несколько лучей относительно небольшой мощности объединить в пучок, чтобы сформировать больший луч.

Приветствуя это достижение, министр обороны Нафтали Беннет сказал: «Врагам Израиля лучше не проверять нашу решимость или наши способности». Было обещано, что данная система будет «продемонстрирована в полевых условиях» в течение 2020 года. Более того, руководитель департамента исследований и разработок Минобороны бригадный генерал Янив Ротем заявил, что представленная технология ставит Израиль в число «ведущих стран» в этой области.

Представленное общественности лазерное оружие является частью трехуровневой системы лазерной защиты, разрабатываемой Израилем, которая будет включать наземный стационарный комплекс , интегрированный с «Железном куполом», подвижную лазерную систему для маневрирования на мобильной платформе для защиты войск и еще одну систему, расположенную на воздушных платформах для поражения целей, летящих выше облачного покрова.

Разработка перспективных лазерных комплексов ПВО/ПРО ведется Израилем форсировано из-за наличия экзистенциальных угроз. Политическое и военное руководство страны(ссылаясь на разведку) утверждает, что у ливанской Хизбаллы есть арсенал, содержащий 130 000 ракет, ХАМАС и палестинский «исламский джихад» в Газе, предположительно, обладают десятками тысяч ракет. К тому же, серьезную угрозу для Израиля представляют Иран и Сирия.

Однако, не все так просто, как смотрится на первый взгляд. Сия футуристическая система, как выяснилось, не будет работать в ближайшем будущем. Эту ложку дегтя подлило в медовую бочку издание The Times of Israel.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО