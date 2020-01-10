Northrop Grumman поставила заказчику 1000-ю ПРЛР AGM-88E AARGM

ЦАМТО, 9 января. Корпорация Northrop Grumman объявила о поставке заказчику 1000-й усовершенствованной противорадиолокационной управляемой ракеты (ПРЛР) AGM-88E AARGM (Advanced Anti-Radiation Guided Missile).

Мероприятие, посвященное данному событию, состоялось на предприятии Northrop Grumman в Нортридже (штат Калифорния).

AGM-88E AARGM представляет собой авиационную сверхзвуковую противорадиолокационную ракету средней дальности. Система наведения ракеты позволяет ей поражать традиционные и перспективные средства ПВО противника наземного и морского базирования, противодействовать тактике прекращения РЛС излучения или перехода в автономный режим. Боеприпас также может использоваться для поражения неизлучающих критичных по времени целей. В ходе разработки ракета получила усовершенствованную систему наведения со спутниковым каналом GPS, а также модернизированную антенну наведения на источник электромагнитного излучения и цифровой процессор обработки сигналов, радиолокационную ГСН миллиметрового диапазона для наведения на конечном участке полета.

Разработка ракеты осуществлялась компанией Alliant Techsystems (ATK) при участии MBDA в сотрудничестве с ВМС США и ВВС Италии на базе противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM (High-Speed Anti-Radiation Missiles).

Программа AARGM достигла состояния начальной готовности к боевому применению в июле 2012 года. Ракета принята на вооружение авиации ВМС и КМП США, ВВС Италии и ВВС Австралии. Ранее AARGM была интегрирована в системы вооружения самолетов FA-18C/D "Хорнет", FA-18E/F "Супер Хорнет" и EA-18G "Гроулер", "Торнадо ECR" (Electronic Combat and Reconnaissance).