Войти
Военное обозрение

Американские ССО ищут новый парашют для прыжков с больших высот

492
0
0

Источник изображения: US Army

Американские силы специальных операций намерены в скором времени принять на вооружение новую парашютную систему, позволяющую совершать прыжки с высот свыше 7,6 км. Командование Армии США разместило запрос на информацию о технологиях, которые позволят создать парашют для высотных прыжков, сообщает Flightglobal.

Как пишет издание, в настоящее время силы специальных операций (ССО) США используют для высотных прыжков парашютную систему RA-1, позволяющую совершать прыжки с высот не более 7,6 км (25 тысяч футов). Система разработана в середине 2000-х для скрытого десантирования.

RA-1 оснащена парапланом, позволяет совершать как затяжные прыжки, так и раскрывать парашют сразу после выхода из самолета, что позволяет планировать до 50 км от точки десантирования. Система рассчитана на 204 кг нагрузки, включая самого парашютиста и оснащена кислородным баллоном с дыхательной маской.

Новая парашютная система, призванная в будущем заменить RA-1, должна быть рассчитана на прыжки с высоты до 10,7 км (35 тысяч футов) и быть рассчитана на нагрузку по меньшей мере в 158,7 килограмма.

В объявленном Армией США конкурсе будут рассматриваться не только варианты совершенно новых парашютных систем, но и варианты модернизации под новые требования системы RA-1.

В России в 2016 году было объявлено о создании парашютной системы "Дальнолет", позволяющей десантироваться с высот 8-12 тысяч метров. Система рассчитана на общую нагрузку в 190 кг, оснащена специальным сиденьем для удобства и позволяет планировать на расстояние до 60 км от точки десантирования, а при попутном ветре - до 100 км. Имеется кислородный прибор.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
10.09.2012
Поставят на крыло
14.04.2011
Космос: нужна новая стратегия
22.06.2009
Космос как предчувствие
10.07.2008
Объемы поставок российского оружия увеличились с 2000 г. более чем в 2 раза, заявил глава "Рособоронэкспорта"
13.07.2007
Индия и Израиль разработают новую модификацию ЗРК "Барак"
10.01.2007
В Госдуме называют необоснованными санкции США в отношении российских компаний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 16:08
  • 112
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.01 15:53
  • 2
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 10.01 15:31
  • 4
NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?
  • 10.01 15:18
  • 4
Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%
  • 10.01 15:07
  • 7
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 10.01 15:06
  • 13
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 10.01 14:58
  • 4
Накроет всех
  • 10.01 14:10
  • 37
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 10.01 13:56
  • 2
Через трение к звездам: новая технология сварки сделает ракеты легче
  • 10.01 13:51
  • 1
ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах
  • 10.01 11:32
  • 1
Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала
  • 10.01 11:32
  • 52
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 10.01 10:45
  • 1
Эвакуация советской промышленности в 1941 году
  • 10.01 08:04
  • 98
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.01 01:04
  • 6
Как русские конструкторы создали авиацию США