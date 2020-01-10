Американские ССО ищут новый парашют для прыжков с больших высот

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Американские силы специальных операций намерены в скором времени принять на вооружение новую парашютную систему, позволяющую совершать прыжки с высот свыше 7,6 км. Командование Армии США разместило запрос на информацию о технологиях, которые позволят создать парашют для высотных прыжков, сообщает Flightglobal.

Как пишет издание, в настоящее время силы специальных операций (ССО) США используют для высотных прыжков парашютную систему RA-1, позволяющую совершать прыжки с высот не более 7,6 км (25 тысяч футов). Система разработана в середине 2000-х для скрытого десантирования.

RA-1 оснащена парапланом, позволяет совершать как затяжные прыжки, так и раскрывать парашют сразу после выхода из самолета, что позволяет планировать до 50 км от точки десантирования. Система рассчитана на 204 кг нагрузки, включая самого парашютиста и оснащена кислородным баллоном с дыхательной маской.

Новая парашютная система, призванная в будущем заменить RA-1, должна быть рассчитана на прыжки с высоты до 10,7 км (35 тысяч футов) и быть рассчитана на нагрузку по меньшей мере в 158,7 килограмма.

В объявленном Армией США конкурсе будут рассматриваться не только варианты совершенно новых парашютных систем, но и варианты модернизации под новые требования системы RA-1.

В России в 2016 году было объявлено о создании парашютной системы "Дальнолет", позволяющей десантироваться с высот 8-12 тысяч метров. Система рассчитана на общую нагрузку в 190 кг, оснащена специальным сиденьем для удобства и позволяет планировать на расстояние до 60 км от точки десантирования, а при попутном ветре - до 100 км. Имеется кислородный прибор.