ВМФ России получит атомную подлодку "Казань" осенью 2020 года

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Казань" проекта 885М "Ясень-М" войдет в состав ВМФ России в сентябре-октябре 2020 года.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Строительство субмарины началось одиннадцать лет назад. Весной 2017 года она была спущена на воду.

Подлодки этого класса строятся для решения самых разнообразных задач. Они способны бороться с надводными судами и субмаринами противника и наносить удары по объектам на суше.

Одно из самых главных тактических преимуществ подводных лодок - скрытность. АПЛ проекта 885М имеют минимальный уровень шума, что делает их практическими "невидимыми" для специальных приборов слежения.

Это первая субмарина данного проекта, в которой применяются новейшие системы управления. Основное вооружение - ракеты "Калибр" и "Оникс". Планируется, что в перспективе подлодки будут оснащены гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Сейчас в ходе строительства находятся пять подлодок этого проекта. В прошлом году заключен контракт на создание еще двух субмарин проекта 885М.

Как сообщала "РГ", в 2019 году "Казань" провела успешные испытания, в ходе которых был произведен залп двумя торпедами по подводной цели.

Марина Бровкина