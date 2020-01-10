Новый генсек ОДКБ Зась приступил к работе

Минск. 9 января. ИНТЕРФАКС - Назначенный Советом коллективной безопасности ОДКБ на должность генерального секретаря Организации Станислав Зась 9 января приступил к работе, говорится в сообщении ОДКБ.

"Вижу свою основную задачу в том, чтобы честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам - членам и их народам еще более эффективно", - приводятся в сообщении слова Зася.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года очередь замещать должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перешла к Белоруссии, этот пост занял Станислав Зась.