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Интерфакс-АВН

Новый генсек ОДКБ Зась приступил к работе

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Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Минск. 9 января. ИНТЕРФАКС - Назначенный Советом коллективной безопасности ОДКБ на должность генерального секретаря Организации Станислав Зась 9 января приступил к работе, говорится в сообщении ОДКБ.

"Вижу свою основную задачу в том, чтобы честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам - членам и их народам еще более эффективно", - приводятся в сообщении слова Зася.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года очередь замещать должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перешла к Белоруссии, этот пост занял Станислав Зась.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
ОДКБ
Проекты
2020-й год
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