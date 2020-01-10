Глава Евросовета пообещал президенту Ирана активное содействие в разрядке напряженности в регионе

Брюссель. 9 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре в четверг с президентом Ирана Хасаном Рухани заверил, что Евросоюз готов усилить свое взаимодействие со всеми сторонами, чтобы разрядить напряженность в регионе, сообщила пресс-служба Евросовета.

"Вслед за сделанными накануне заявлениями Шарль Мишель выразил надежду, что не будет дальнейших попыток усилить напряженность в регионе и это приведет к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке", - отмечается в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Глава Евросовета также призвал президента Ирана избегать необратимых шагов в том, что касается Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который "стал значительным достижением после десяти лет интенсивных международных переговоров и остается важным инструментом региональной стабильности".

Президент Ирана, отмечается в сообщении, заявил, что Европейский союз всегда играл стабилизирующую и ответственную роль в регионе и что Иран готов продолжать тесное сотрудничество с ЕС.

Мишель выразил президенту Рухани соболезнования в связи с крушением близ Тегерана украинского пассажирского самолета.