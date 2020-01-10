США не могут обеспечить прикрытие своих баз в Сирии средствами ПВО

В Пентагоне оценили угрозу своим военным базам в Сирии и Ираке, которые практически не защищены системами противовоздушной и противоракетной обороны. Это показали ракетные удары по авиабазам Айн аль-Асад и Эрбиль.

Опасаясь подобных инцидентов, командование США отдало приказ на эвакуацию своих форпостов в Сирии. В результате американцы покинули крупные базы Хораб-Джейр в провинции Хасака и Шаддади.

Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

По данным издания, большой конвой, состоящий из 40 транспортных средств, выехал из Хораб-Джейр в сторону сирийско-иракской границы. В свою очередь базу в городе Шаддади покинуло 50 грузовиков с военной техникой, которые направились к пограничному КПП аль-Валид на границе с Ираком.

SANA сообщает, что эвакуация двух американских военных баз в Сирии является первым этапом окончательного вывода войск США из страны. Впрочем, эксперты полагают, что данное событие связано существующей опасностью того, что американские военные могут подвергнуться масштабному нападению со стороны Ирана при отсутствии соответствующих средств прикрытия.

В настоящее время Вашингтон пока не комментирует информацию об эвакуации двух баз. Впрочем, остальные военные объекты в Сирии продолжают функционировать в прежнем режиме.