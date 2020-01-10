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Россия стремится сделать роботов своими боевыми товарищами

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Источник изображения: vpk-news.ru

До 2025 года в российских войсках будет сформировано подразделение, полностью состоящее из роботов, способных выполнять боевые задачи. Почему Россия уделяет столько внимания исследованиям и разработке беспилотного вооружения и военной техники?

На этот вопрос пытается ответить китайское издание Чжунго цзюньван.

В декабре 2015 года в горном районе сирийского города Латакия произошло сражение, которое полностью перевернуло представление людей о войне и показало, что будущее, когда роботы будут участвовать в боевых действиях, уже наступило. При захвате «высоты 754,5», удерживаемой исламскими радикалами, российская армия послала в поддержку сирийским правительственным войскам шесть гусеничных боевых робота «Платформа-М» и четыре колесных робота «Арго».

«Высота 754,5» имеет резкий наклон, что делает ее неприступной. До этого правительственным войскам не удавалось ее взять. После начала сражения операторы направили боевых роботов к опорному пункту боевиков, находившемуся в 100-120 метрах, и нанесли удар по цели при помощи пулеметов и ПТУР. После этого правительственные войска провели «зачистку» с безопасного расстояния. Боевые роботы и беспилотники вернули неподвижную огневую точку в поле зрения и направили самоходные гаубицы для осуществления «хирургически-точного» удара. Через 20 минут боевых действий, понеся большие людские потери, радикалы были вынуждены оставить «высоту 754,5», в то время как в рядах правительственных войск оказалось всего четыре легко раненных солдата.

Несмотря на незначительны масштаб сражения, оно приобрело большое значение. По сравнению с традиционным боем на овладение укрепления, использованные российской армией, боевые роботы стали настоящим средством «нанесения удара путем снижения размерности», воплощением «асимметрии» концепции ведения боевых действий и подтверждением намерений российской стороны развивать различные виды боевых роботов.

Россия уже разработала боевых роботов, превосходящих по степени интеллектуализации «Платформу-М», которой нужен человек для осуществления управления. Новые боевые роботы сводят вмешательство людей к минимуму, так как могут «думать» самостоятельно. В некоторой степени они управляются автоматически, способны выполнять задачи по автопилотированию, дозаправке, обеспечению безопасности, созданию прикрытия и многие другие. 

Например, недавно российская сторона объявила о создании робота-сапера «Капитан», оснащенного аппаратурой для визуальной и звуковой разведки местности и камерой с 40-кратным оптическим зумом. Он способен вести наблюдение и принимать решения в трудных условиях, например, в окопе, подвале или пещере. Его подвижный манипулятор может производить поиск взрывчатых веществ в гористой местности или под днищем автомобиля, прокладывать дорогу через площади, усеянные взрывчаткой, чтобы избежать подрыва личного состава на мине.

В условиях реальных боевых действий роботы могут более эффективно выполнять задачи в опасных зонах, а также противостоять роботам противника. 

Возможно, это стало одной из причин, по которой Россия так активно развивает сферу создания боевых роботов.

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Китай
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Сирия
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