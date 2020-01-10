"Пока действуют санкции": Иран не будет сотрудничать с США

Постпред Ирана назвал «бессмысленной» идею переговоров с США

В Иране назвали бессмысленным предложение США о сотрудничестве, сделанное после того, как американский лидер Дональд Трамп анонсировал новые "мощные экономические санкции" в ответ на атаку Тегерана на американские военные базы в Ираке. При этом, по словам Трампа, военного ответа от Вашингтона ждать не стоит.

Предложение США о сотрудничестве с Ираном будет бессмысленно до тех пор, пока действуют санкции Вашингтона против Тегерана, заявил постпред Исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Когда мы слышим, как [США] заявляют о возможном сотрудничестве и на том же заседании принимают решение об ужесточении санкций, такие предложения не имеют смысла", - приводит его слова агентство IRNA.

Тахт-Раванчи напомнил, что после выхода из ядерной сделки США уже ввели санкции против Ирана и таким образом оказали серьезное давление на жизнь иранцев.

Он назвал санкции Вашингтона "экономическим терроризмом" и заявил, что они противоречат международному праву. "Несколько дней назад правительство США совершило теракт и убило генерала Касема Сулеймани, тем самым открыв новую главу вражды с иранским народом", - подчеркнул представитель Ирана.

Накануне в ходе своего обращения к согражданам президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается вводить новые жесткие экономические санкции против Тегерана. По его словам, «мощные санкции» будут сохраняться до тех пор, пока Иран «не изменит свое поведение".

"Только за последние месяцы Иран задерживал суда в международных водах, беспричинно нанес удар по Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника", - напомнил американский лидер. Он обратил внимание, что "враждебные действия" Исламской республики существенно активизировались после того, как была подписана "глупая ядерная сделка".

Трамп призвал страны-гаранты иранской ядерной сделки выйти из договора и работать над новым соглашением. Он назвал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе «ущербным», дающим Тегерану возможность "ясного и быстрого пути к ядерному прорыву".

"Иран должен оставить свои ядерные амбиции и покончить с поддержкой терроризма. Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать эту реальность", - подчеркнул президент.

Он пообещал, что, пока он возглавляет Соединенные Штаты, у Ирана не появится ядерное оружие.

Глава государства также отметил, что потребует от НАТО активнее участвовать в процессах на Ближнем Востоке.

По словам американского президента, в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке граждане Соединенных Штатов не пострадали, а самим объектам был нанесен минимальный ущерб. "Убитых не было ни среди американцев, ни среди иракцев благодаря принятым мерам предосторожности, рассредоточению сил и системе раннего оповещения, которая сработала очень хорошо", - подчеркнул он.

При этом ранее иранские СМИ сообщали, что в результате ударов погибли 80 человек, но американская сторона опровергает эти заявления. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке".

"Иран, судя по всему, пошел по пути деэскалации, что очень хорошо для всех, кто имеет к этому отношение, и очень хорошо для всего мира", - заметил глава Соединенных Штатов.

Вместе с тем США продолжают изучать возможные варианты ответа Исламской республике на удар по базам, но, как заверил Трамп, Вашингтон не будет использовать военную мощь.

"Мощь Америки, как военная, так и экономическая, - это лучший фактор сдерживания", - подчеркнул президент.

Трамп обратил внимание, что Соединенные Штаты обладают "большими и мощными ракетами». К тому же, по его словам, американские военные разрабатывают гиперзвуковое оружие. "Но тот факт, что у нас есть такие замечательные вооружения, не значит, что мы должны их использовать", - подчеркнул он.

Отношения между США и Ираном начали обостряться еще в конце декабря после того, как американские войска атаковали объекты шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке.

В ответ на это сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде. Американцы, в свою очередь, в ночь на 3 января в ходе спецоперации Вашингтона убили иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. США напали на них, поскольку считают их причастными к организации штурма посольства.

Ответом Ирана на действия США стала операция иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Мученик Сулеймани», которую они осуществили в ночь на 8 января. Она была направлена против военных США, которые причастны к убийству командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.

Иранские военные атаковали две авиабазы Соединенных Штатов в Ираке, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман. Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет в сторону американских военных объектов и коалиции по борьбе с терроризмом, расположенных на территории Ирака. По словам представителя военного ведомства США, Вашингтон сейчас дает оценку нанесенному ущербу.

Он заверил, что Соединенные Штаты примут все необходимые меры, чтобы защитить своих военных и союзников от атак Ирана.

Тегеран назвал удар по американским базам возмездием за убийство Касема Сулеймани.

Лидия Мисник