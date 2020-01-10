Турция продолжает испытывать проблемы с закупкой ПВН иностранного производства

ЦАМТО, 9 января. Турция продолжает испытывать проблемы с закупкой как комплектующих, так и готовых образцов вооружения и военной техники иностранного производства (и не только американского).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на главу Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаила Демира, Франция блокирует совместный проект по разработке ракет, а производство основного боевого танка "Алтай" отложено из-за отсутствия двигательной установки (пауэрпак).

По словам И.Демира, французское правительство блокирует работы по созданию совместного предприятия по производству ЗУР с консорциумом Eurosam. Предлогом стало то, что Париж осудил турецкую операцию "Мирная Весна", начатую в северной Сирии в октябре 2019 года. Вплоть до настоящего времени позиция Франции по данному вопросу не поменялась.

И.Демир добавил, что в случае, если такая позиция сохранится и дальше, Турция будет вынуждена продолжить работу с другим партнером (имеется в виду Италия).

Издание напоминает, что SSB в 2018 году подписал контракт с франко-итальянским консорциумом Eurosam и его турецкими партнерами Aselsan и Roketsan в рамках проекта создания системы ПВО/ПРО дальнего действия. Система создается на базе комплекса SAMP-T консорциума Eurosam и является ее дальнейшим развитием под турецкие требования.

Глава SSB также отметил, что 18-месячное исследование в отношении возможности начала серийного производства ОБТ "Алтай" не завершено, так как до сих пор не решена проблема с приобретением двигательной установки за рубежом.

Не вдаваясь в подробности, И.Демир заявил, что Турция ищет различные альтернативы. По его словам, недавно произошли "очень позитивные события" и поставленная цель будет скоро достигнута.

В этой связи Jane's с очевидным подтекстом напоминает, что правительство Германии до сих пор отказывалось выдать лицензию на экспорт двигателей компаниям MTU и Renk из-за продолжающегося вторжения Турции в Сирию.

Что касается еще одного зашедшего в тупик проекта, предусматривающего поставку Пакистану 30 ударных вертолетов Т-129 ATAK на сумму около 1,5 млрд. долл. по контракту 2018 года, то Исламабад согласился подождать еще один год, поскольку на этот срок еще действует заявка на экспортную лицензию. По словам И.Демира, в качестве альтернативы для ударных вертолетов продолжается разработка двигателей турецким ОПК. На текущий момент США отказываются выдавать экспортную лицензию, необходимую для поставки турбовальных двигателей LHTEC T800-4A.

Отвечая на вопросы журналистов, И.Демир не смог назвать точную дату поставки Россией второго комплекта ЗРС С-400 "Триумф", поскольку вторая фаза предусматривает совместное производство и передачу технологий.