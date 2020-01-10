В 2020 году ВУНЦ ВМФ продолжит активную деятельность в области инновационных разработок

ЦАМТО, 9 января. В Военном учебно-научном центре ВМФ (Санкт-Петербург) проведен детальный анализ участия специалистов ВУНЦ ВМФ различного уровня в работе по инновационным разработкам в интересах Военно-морского флота.

Согласно анализу, в 2019 году специалисты ВУНЦ ВМФ представили 57 инновационных разработок, большинство из которых завоевали награды высшего достоинства на прошедшем в марте 2019 года XXII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2019" и получившие высокую оценку лучших отечественных и зарубежных экспертов и практиков в области интеллектуальной собственности.

Детально было проанализировано участие ВУНЦ ВМФ в XXII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2019", на котором экспозиции ВУНЦ ВМФ были представлены 47 изобретений, относящихся к шести из восьми существующих разделов международной патентной классификации. Изобретения представляли современные технические решения в области освоения Арктики, морской робототехники, альтернативной энергетики и электроники, безопасности, защиты и спасения человека. По итогам докладов и демонстраций представленные специалистами ВУНЦ ВМФ разработки завоевали 32 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. В медальном зачете изобретатели ВУНЦ ВМФ заняли первое место среди более 300 российских и 39 зарубежных участников салона (из них 18 – от Министерства обороны Российской Федерации).

В 2020 году, с учетом проведенного анализа, работа ВУНЦ ВМФ в области инновационных разработок будет продолжена, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.