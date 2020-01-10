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Военно-промышленный курьер

Иранские грабли Америки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Трамп пошел по стопам Буша-младшего

Скачки цен на нефть, вздорожавшие золото и палладий – лишь первые последствия убийства Касема Сулеймани («Охота на иранского генерала»). Безусловно, будут и отдаленные. Даже ответный удар Ирана по американским базам в Ираке не ставит точку, у КСИР на примете много целей, есть и возможности – начиная со своих ССО и заканчивая подготовленными прокси-структурами, включающими боевиков с опытом диверсионной и партизанской войны.

В Тегеране прекрасно понимают: до президентских выборов за океаном, ставших еще одной причиной убийства Сулеймани, Вашингтон не пойдет на полномасштабную войну против Ирана. Локальные удары и ликвидации – да, но не война. Для Трампа риски слишком высоки. А если нынешний американский президент задержится в своем кресле еще на срок, то даже в этом случае у Ирана будет время подготовиться.

Действия Вашингтона являются ярким примером того, как решению краткосрочных внешнеполитических проблем и узких внутренних, по сути, тактических задач приносятся в жертву стратегическое видение. Интересно, задумывался ли Трамп над тем, что чуть более чем через год в Иране пройдут президентские выборы, и с учетом выхода США из СВПД, введения санкций против ИРИ, а теперь еще и убийства Сулеймани, позиции ультраконсерваторов серьезно усилятся. Как бы там ни было, своим решением нынешний глава Белого дома сделал все для укрепления положения КСИР и консервативных кругов, с которыми обещал бороться. Из Сулеймани он собственными руками сотворил мученика.

“Трамп сделал все для укрепления положения КСИР и консервативных кругов, с которыми обещал бороться”

Кое в чём это напоминает действия Буша-младшего, который в нулевых годах укрепил позиции иранских консерваторов. С 1979 по 1981 год власть в ИРИ была в руках реакционеров. С 1981 до 1989-го – у традиционалистов (тогда президентом был нынешний рахбар Али Хаменеи). С 1989 по 1997-й – у прагматиков в лице Али Акбара Хашеми Рафсанджани. После него вперед выдвинулись такие реформаторы как президент Мохаммад Хатами – вполне рукопожатный на Западе иранский государственный деятель. Но что сделали американцы в 2001 и 2003 годах? Вторглись в Афганистан и Ирак, т.е. в зону жизненно важных стратегических интересов Ирана. Персы тут же смекнули, что следующими на очереди могут стать уже они сами, а потому на волне антиамериканизма консерваторы (включая КСИР) усилили свои позиции, и в 2005 году на президентских выборах их кандидат Махмуд Ахмадинежад победил. Круг замкнулся: Исламская революция началась с реакции и снова к ней вернулась. И далеко не факт, что у консерваторов получилось бы так укрепить свои позиции, если бы не американский интервенционализм.

Теперь Трамп наступает на те же грабли, а США вновь показали всему миру, что они – государство-террорист №1.

Константин Стригунов

Газета "Военно-промышленный курьер",

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Страны
Афганистан
Ирак
Иран
США
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