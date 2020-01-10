Российские расчеты С-300ПС провели учения в Таджикистане

Российские расчеты дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПС отразили воздушный удар условного противника по объектам 201-й военной базы на первых учениях в Таджикистане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"На полигоне Ляур в ходе плановых тактических учений специалисты противовоздушной обороны обнаружили приближение самолетов "противника" и нанесение массированных пусков крылатых ракет. Боевые расчеты выполнили захват и сопровождение средств воздушного нападения. После этого военнослужащие произвели более 20 электронных пусков, успешно поразив авиагруппу условного противника на безопасном расстоянии", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что во время учений были отработаны нормативы по перезарядке систем С-300ПС ракетами, а подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции.

Напомним, в ноябре командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин заявил, что расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС российской военной базы в Таджикистане заступят на опытно-боевое дежурство 1 декабря.

Дмитрий Зубарев