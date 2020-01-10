Индия захотела купить у России лицензию на производство сверхмощных снарядов

Индия налаживает на своих заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90 и планирует купить у России лицензию на их выпуск, пишут СМИ.

Как сообщает "Российская газета", в рамках концепции "Made in India" Дели планирует развернуть производство 125-миллиметровых танковых снарядов повышенного могущества (в Индии их называют "Total kill" – убийца всего) для российских танков, которые составляют основу парка национальной армии.

Покупка у России лицензии на выпуск боеприпасов одобрено советом по оборонным закупкам Минобороны страны. Военные рассчитываю получить от местных производителей 85 тыс. снарядов для танковых пушек. Ранее боеприпасы приходилось импортировать из России, тратя на это ежегодно более 70 млн долларов.

Напомним, в апреле 2019 года СМИ сообщали, что министерство обороны Индии может отказаться от ранее согласованной покупки у российских танков Т-90МС, если Россия не нарастит локализацию производства машин в азиатской стране с 40% до 80%.

Дмитрий Зубарев