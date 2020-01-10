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Российская газета

Посадка Ка-27 на движущийся фрегат "Адмирал Григорович" попала на видео

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Пилоты вертолетов Ка-27 морской авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку на палубу фрегата "Адмирала Григорович". Тренировки проводились во время движения боевого корабля, а также в темное время суток.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ и поисково-спасательные Ка-27ПС совершили около 20 взлетов и посадок на площадку фрегата. Способ посадки на палубу, когда корабль не сбавляет ход в открытом море, пилоты называют "по-самолетному". При таком варианте пилоту приходится продемонстрировать все свое мастерство, так как вертолету приходится идти на снижение, параллельно догоняя движущуюся посадочную площадку.

Отметим, что многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, а также противолодочную охрану корабельных группировок.

В 2017 году началась модернизация Ка-27, которые получили новое бортовое радиоэлектронное и радиоакустическое оборудование. На вертолетах также установлена современная поисковая система для обнаружения подводных лодок.


Николай Грищенко

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