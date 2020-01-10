Глушит и слепит: в США рассказали о противоспутниковом оружии Ирана

В США встревожены тем, что Иран может создать проблемы США в космосе.

Портал c4isrnet.com задался вопросом, представляет ли Иран угрозу для спутников США на фоне обострения конфликта между странами.

Как полагает американский "Центр стратегических и международных исследований", иранская космическая программа может являться прикрытием для развития баллистических ракет.

Однако заместитель директора проекта "Аэрокосмическая безопасность" Кейтлин Джонсон считает, что это все-таки потенциальная угроза. Нет информации, подтверждающей, что Иран хоть раз тестировал подобное оружие. По мнению Джонсон, Иран скорее сосредоточен на подавлении космических возможностей США, а не на физической нейтрализации орбитального спутника.

Речь идет о технологиях глушения и взлома, поскольку они гораздо дешевле и проще в разработке.

Согласно докладу разведуправления минобороны США "Угрозы безопасности в космосе", Тегеран обладает возможностями глушения GPS. В 2011 году Иран заявил, что использовали помехи и подмену координат, чтобы посадить американский беспилотник RQ-170 на своей территории.

И хотя официально США никогда не признавали этого, Кейтлин Джонсон признает, что иранские возможности в сфере глушения "довольно продвинуты".

Кроме того, как следует из доклада "Угрозы безопасности в космосе", Тегеран может иметь систему, способную ослеплять спутники США лазерами. Открытой информации об этой технологии очень мало. Предполагается, что она способна помешать американским спутникам-шпионам делать снимки Ирана, тем самым лишив Пентагон одного из важнейших средств разведки.

По прогнозам Кейтлин Джонсон, в будущем Иран будет следовать той же траектории в разработке противоспутникового оружия.

Олег Корякин