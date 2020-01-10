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Российская газета

Единственный образец карабина Калашникова-Петрова показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Карабин конструкции Калашникова-Петрова калибра 7,62 миллиметра сохранился в единственном экземпляре. Но именно в нем появился самый главный механизм оружия Калашникова - система запирания, примененная в дальнейшем и для АК.



Об особенностях карабина Калашникова-Петрова в видео рассказывает Руслан Чумак, начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии. Потребность в данном виде оружия возникла в начале сороковых годов прошлого столетия. В 1943 году создали новый патрон. Для него и требовалось новое оружие. За дело взялись сразу несколько конструкторов, в том числе и сержант Михаил Калашников, завершив работу над ручным пулеметом. В течение трех-четырех месяцев и был разработан карабин, это случилось в конце 1944 года, а его испытания прошли в 1945-м.

В новом оружии есть несколько непривычных конструкторских решений. Это пачечное заряжание. Патроны вкладываются внутрь магазинной коробки пачкой. Отстреливаются и после этого пачка вылетает наружу. Так работала американская винтовка M1 Garand. Калашников ее изучил и она произвела на него большое впечатление.

- Речь идет не о копировании, а о заимствовании функциональной идеи. Конструктивно же он разработал все совершенно иначе. Механизм питания устроен совершенно по-другому. Но внешне функционирует, как в американской винтовке, - говорит Руслан Чумак.

И основное конструкторское решение - механизм запирания. Именно при разработке этого карабина, сохранившегося в единственном экземпляре, появился самый главный механизм оружия Калашникова - система запирания, примененная в дальнейшем и для АК. Все остальное потом многократно менялось. Но механизм запирания остался до настоящего времени практически в неизменном виде.

Общая длина карабина со штыком - 1 400 мм, длина ствола - 550 мм. Применяемый патрон - 7,62х39 миллиметров.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Калашников Михаил
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