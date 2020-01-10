Американские эксперты оценили результаты удара по базе США в Ираке

Американские эксперты Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей анализируют результаты ракетного удара Ирана по базе США в Ираке. Выводы делаются на основе спутниковых снимков, на которых запечатлены последствия атаки.

CNN has obtained satellite images from Planet Labs, Inc. that appear to show damage from Iranian missile strikes at an air base in Iraq housing US troops https://t.co/6RnCmoTyTq pic.twitter.com/rspLOq7hAM — CNN International (@cnni) 8 января 2020 г.

Как пишет The Drive, на этой базе находится около 1500 американцев, и она используется для проведения широкого спектра операций с применением авиации и беспилотников. Автор материала отмечает, что снимки противоречат мнению некоторых американских военных чиновников, считающих, что Иран стремился минимизировать возможные жертвы при обстреле базы.

"Даже если бы иранцы намеревались нанести ограниченный ущерб и избежать гибели людей, стрельба баллистическими ракетами по этой базе все равно несла бы риск", - говорится в публикации.

The Drive обращает внимание на точность нанесенных ракетных ударов. Пока не известно наверняка, какое именно оружие применил Иран. Но в публикации высказывается предположение, что для удара по американской базе могли использоваться баллистические ракеты ближнего радиуса действия Qiam или варианты серии Fateh-110. Не совсем понятно, какое количество ракет выпустил Иран. В разных источниках сообщается о 15-22 ракетах.

Проанализировав снимки пострадавшей базы, The Drive описывает ущерб. Упоминаются, в частности, два поврежденных ангара. Находившиеся в них самолеты тоже, скорее всего, были повреждены или уничтожены. Под удар попал и юго-восточный угол базы, где находится большое скопление авиационных укрытий. При этом повреждена одна из рулежных дорожек.

В материале приводится мнение генерала армии США Марка Милли, который считает, что Иран с помощью ракетных ударов все же намеревался уничтожить американский персонал и технику. Но избежать больших жертв позволили укрытия, в которых успели спрятаться американцы.

Судя по снимкам, нет признаков того, что на базе США имелись зенитные ракетные комплексы. Но, как отмечается в публикации, даже если бы они и были, то вряд ли смогли бы перехватить все иранские ракеты.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc — Bloomberg (@business) 8 января 2020 г.

Руслан Мельников