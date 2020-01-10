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Российская газета

Индия попросила у России лицензию на "убийцу танков"

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Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

Индия налаживает на своих заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.

В рамках концепции Made in India Дели намерен развернуть производство 125-миллиметровых танковых снарядов повышенного могущества (в Индии их называют Total kill - убийца всего) для российских танков, которые составляют основную парка национальной армии. Приобретение у России лицензии на выпуск боеприпасов одобрено советом по оборонным закупкам Минобороны страны. Военные рассчитываю получить от местных производителей 85 тысяч снарядов для танковых пушек. Ранее боеприпасы приходилось импортировать из России, тратя на это ежегодно более 70 миллионов долларов.

Вооруженные силы Индии располагают примерно 2800 танками российского образца, в ноябре 2019 года стало известно о контракте на сборку на индийских заводах в течение четырех лет еще 464 танков Т-90С. Часть оборудования: панорамные прицелы, система управления огнем и динамическая защита, - будут местного производства. Двигатели и трансмиссии станет поставлять Уралвагонзавод. Сумма сделки 3,12 миллиарда долларов.

С 2012 года Индия полагается на Россию в поставках таких критически важных вооружений, как бронетехника и боеприпасы для нее - после того как правительство страны внесло в "черный список" израильских производителей оружия за предполагаемые нарушения при военных закупках, пишет Indian Defence.


Антон Валагин

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Страны
Израиль
Индия
Россия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод
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