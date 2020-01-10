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Российская газета

10 метров между бортами: дозаправку Миг-31 сняли на видео из кабины

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Экипажи самых быстрых истребителей-перехватчиков Миг-31БМ Центрального военного округа отработали дозаправку в воздухе. Кадры одного из сложнейших элементов опубликовал телеканал "Звезда".


Тренировочный полет проходил в небе над Челябинской областью. В заданном районе пилоты истребителей сблизились с авиазаправщиком Ил-78.

Самолеты находились друг от друга на минимальном расстоянии - около 10 метров. Их скорость при этом составляла 500 километров в час.

- К полетам такой сложности допускаются только опытные пилоты, так как в этих условиях, чтобы соблюсти требуемую дистанцию, летчикам приходилось контролировать мощность двигателей вручную, - цитирует телеканал сообщение Минобороны РФ.

В общей сложности при отработке программы полетов экипажи истребителей преодолели более 2,5 тысячи километров, после чего совершили посадку на аэродроме Шагол.

Отмечается, что возможность дозаправки топливом в воздухе увеличивает радиус полета истребителей в полтора раза. Таким образом, оперативно-тактическая авиация ЦВО может обеспечивать безопасность воздушного пространства на территории Поволжья, Урала и Сибири.

МиГ-31БМ считается самым "выносливым" истребителем в мире. Сверхзвуковой перехватчик может развивать скорость до трех тысяч километров в час. Максимальная высота полета составляет 20,5 километра. Без дозаправки истребитель способен совершать перелет на расстояние до трех тысяч километров, а средняя продолжительность перелета без дозаправки составляет 3,3 часа.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
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