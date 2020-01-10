Атаку на Трампа готовят на Капитолийском холме

Американские конгрессмены-демократы намерены проголосовать за резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента США.

«Чтобы выполнить наш долг по обеспечению безопасности американского народа, Палата представителей выступит с резолюцией о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана. Эта резолюция, которую выдвинет конгрессмен Элисса Слоткин, поступит в комитет по регламенту сегодня вечером и будет вынесена на обсуждение завтра», – говорится в заявлении спикера Палаты Нэнси Пелоси, опубликованном на ее сайте 8 января. По словам Пелоси, у конгрессменов есть серьезные опасения по поводу решения администрации Дональда Трампа начать военные действия против Ирана и отсутствия у Белого дома стратегии продвижения вперед.

«На прошлой неделе администрация Трампа провела провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам. Администрация приняла это решение, не посоветовавшись с Конгрессом. Эта акция поставила под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, рискуя вызвать серьезную эскалацию напряженности в отношениях с Ираном. С тех пор президент ясно дал понять, что у него нет последовательной стратегии по обеспечению безопасности американского народа, достижению деэскалации отношений с Ираном и обеспечению стабильности в регионе», – подчеркивает спикер.

Пелоси добавляет, что Палата представителей в ближайшее время также может рассмотреть вопрос о принятии дополнительных законодательных актов для обеспечения безопасности США.

«Администрация должна работать с Конгрессом, чтобы продвигать немедленную, эффективную стратегию деэскалации, которая предотвратит дальнейшее насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войны», – отметила Пелоси.