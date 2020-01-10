В ВВО поступила модернизированная РЛС

ЦАМТО, 9 января. В конце минувшего года в радиотехнические войска объединения ВВС и ПВО ВВО по плану переоснащения на новые образцы техники поступила радиолокационная станция 19Ж6П.

Эта РЛС предназначена для обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей, в том числе крылатых ракет, при воздействии активных и пассивных помех, а также отражений от земной поверхности и метеообразований.

В новой РЛС увеличена дальность обнаружения воздушных объектов, введены новые режимы работы, выполнена автоматизация процессов сопровождения, инициализации и сопровождения целей, есть возможность сопряжения РЛС с современными системами АСУ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.