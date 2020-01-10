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ЦАМТО

В ВВО поступили новейшие РСЗО "Торнадо-Г"

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РСЗО "Торнадо-Г"
РСЗО "Торнадо-Г".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 9 января. В конце минувшего года в мотострелковое соединение ВВО, дислоцированное в Хабаровском крае, по плану переоснащения на новые образцы техники поступили реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".

"Торнадо-Г" – российская модернизированная реактивная система залпового огня. Она создана на базе РСЗО "Град". Система по боевой эффективности в 15 раз превосходит предшественника, отношение массы пороха к массе корпуса в новой ракете улучшено в 10 раз.

В состав РСЗО входит новая модернизированная боевая машина, старые и новые типы 122-мм реактивных снарядов, а также КСАУО "Капустник-БМ". В кабине боевой машины размещено оборудование дистанционной установки и автоматизированная система управления огнем (АСУО).

АСУО позволяет вести огонь без топогеодезической подготовки и осуществлять наведение пакета с направляющими без выхода экипажа из кабины. На специальном видеомониторе в автоматизированном режиме отображается информация о маршруте следования и положении пакета направляющих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-Г
Компании
Минoбороны РФ
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