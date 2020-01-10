В ОСК уточнили сроки установления точного ущерба ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

Источник изображения: topwar.ru

Точный размер ущерба от пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" до сих пор не определен, работа комиссии будет закончена к концу января этого года. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Рахманов сообщил, что размер причиненного пожаром ущерба "Адмиралу Кузнецову" на сегодняшний день точно не установлен, на корабле продолжает работать комиссия, результаты ожидаются к концу этого месяца.

Ущерб безусловно есть. Мы пока не можем сказать сколько, поскольку еще не завершены работы по обследованию корабля. Но при этом с точки зрения покупаемого и устанавливаемого оборудования, оно практически все предусмотрено в бюджете на модернизацию

- заявил Рахманов.

В декабре прошлого года сообщалось, что общий размер ущерба будет понятен только к концу первого квартала 2020 года. Также в декабре в некоторых СМИ появилась информация, что ущерб, причиненный авианесущему крейсеру пожаром, составляет 95 млрд. рублей. Однако в последствии эта информация была опровергнута.

Напомним, что 12 декабря 2019 года на проходящем ремонт и модернизацию ТАВКР "Адмирал Кузнецов" вспыхнул пожар, площадь которого достигла 500 кв. метров. Тушение пожара заняло почти сутки. Предварительная причина - попадание искры от сварки в дизельное топливо. Во время пожара пострадали 14 человек, двое военнослужащих погибли.

По планам ОСК, передача "Адмирала Кузнецова" заказчику намечена на 2022 год.