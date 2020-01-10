Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала

Военная прокуратура потребовала 4,5 года колонии для обвиняемого в мошенничестве бывшего замначальника Военной академии Генштаба ВС России по научной работе генерал-лейтенанта Сергея Чваркова. Об этом 9 января сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«В ходе прений сторон военный прокурор попросил назначить наказание Чваркову в виде четырех лет и шести месяцев реального лишения свободы и лишить воинского звания», — рассказал источник.

Также прокуратура потребовала лишить Чваркова государственных наград, назначить ему штраф в размере 450 тыс. рублей и запретить занимать руководящие посты в течение двух лет.

21 ноября 2019 года состоялось заседание суда по выбору меры пресечения для Чваркова. Суд не стал помещать генерала в СИЗО или под домашний арест, выбрав запрет определенных действий. Какие именно действия попали под запрет — неизвестно.

Дело, фигурантом которого стал Чварков, касается госконтракта, заключенного между Военной академией Генштаба и НПО «РусБИТех» (компания занимается созданием систем 3D-визуализации, защитой информации и другими IT-задачами). Чварков обвиняется в хищении 4,3 млн рублей у подчиненных.

Делом генерала занимается Главное военное следственное управление СК РФ.

До службы в академии Генштаба Чварков возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС РФ, а также центр примирения враждующих сторон в Сирии.