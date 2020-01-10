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Российская газета

МиГ-31К с гиперзвуковым "Кинжалом" сняли на видео

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Полет истребителя МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" показали на видео. Редкие кадры разместил в социальных сетях блогер fighter_bomber.

На видео можно увидеть, как истребитель с гиперзвуковым "Кинжалом" несет опытное боевое дежурство.

Напомним, что первые десять самолетов МиГ-31К заступили на опытно-боевое дежурство в мае 2018 года. Истребители несут службу в частях Южного военного округа.

В ноябре прошлого года гиперзвуковую ракету "Кинжал" впервые испытали в Арктике. Запуск был осуществлен с истребителя МиГ-31К по полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты. Стрельба велась по наземной цели. Скорость ракеты достигла 10 Махов.

Сообщение об адаптации ракетного комплекса "Кинжал" к применению за полярным кругом вызвало большую озабоченность у военных Дании. В частности, доцент Датской академии обороны Клаус Матисен заявил, что модернизация взлетно-посадочной полосы на северном архипелаге Земля Франца-Иосифа позволит истребителям МиГ-31К наносить удары по базе "Туле" в Гренландии.

Отметим, что авиаракета "Кинжал" может лететь и маневрировать со скоростью более 12 тысяч километров в час. Дальность полета составляет более двух тысяч километров, что дает возможность самолету-носителю не заходить в зону действия вражеской ПВО.


Николай Грищенко

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Страны
Дания
Продукция
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
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Истребители с "Кинжалами" стоят на боевом дежурстве
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