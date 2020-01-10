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Известия.ru

СМИ узнали о планах Ирана нанести ракетными ударами минимальный ущерб США

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Источник изображения: Фото: IRINN

Власти Ирана намеренно выверяли точность ракетных ударов по американским военным объектам в Ираке, чтобы пострадали как можно меньше американских военных. Об этом сообщает 8 декабря The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По его словам, это дало иранской стороне возможность «сохранить лицо», помимо этого обе стороны смогли отступить от начала полномасштабной войны. Информацию о предстоящих ударах Ирана Пентагон получил от иракских властей за несколько часов до атак. Предупреждение дало военным командирам время для вывода американских военнослужащих на безопасные укрепленные позиции на базах.

Военных разместили в бункерах в защитном снаряжении, добавил высокопоставленный сотрудник Пентагона. Они оставались в укрытиях несколько часов, в том числе и после ракетного удара.

«Командиры на местах приняли правильное решение и получили хороший результат», — добавил он. По словам сотрудника минобороны США, Пентагон ожидал реакции и ответных действий от Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани.

Как отметил другой источник, у американских военных есть спутники, которые обнаруживают ракеты вскоре после запусков. Таким образом, Пентагон предупредил своих военных в Ираке о ракетных ударах.

В ночь на 3 января в ходе атаки американского беспилотника около аэропорта Багдада был убит иранский генерал, глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. Вашингтон считал его причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. КСИР в США ранее был признан террористической организацией.

В ответ в ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам в Ираке, на которых располагаются военнослужащие США. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате ударов американцы не пострадали, отметил готовность Белого дома к миру с Тегераном и анонсировал новые санкции против Ирана.

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