Дания не доверяет США и не намерена продавать Гренландию

Копенгагену следует укреплять свой оборонный потенциал в связи с активизацией соперничества великих держав в Арктике.

Такая рекомендация содержится в докладе Датского института международных исследований. В документе также отмечается, что королевству следует снизить зависимость от США и НАТО и в большей степени влиять на действия альянса и Вашингтона на своей территории. При этом специалисты института подчёркивают, что Соединённые Штаты «не слишком чутко относятся к национальным и местным приоритетам и интересам принимающих стран», и советуют Дании укреплять сотрудничество с соседними государствами и следить за действиями не только России и Китая, но и Америки.

Эксперты полагают, что страны Европы больше беспокоит не надуманная «угроза» со стороны Москвы или Пекина, а непредсказуемое поведение их североамериканского союзника.

В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил о желании купить остров Гренландия, который является частью датского королевства. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, категорически отвергла эту идею, назвав её абсурдной.

«Это абсурдная дискуссия, и Ким Кильсен (премьер-министр Гренландии. - RT) ясно дал понять, что Гренландия не продаётся, так что все разговоры прекратились», - сказала она.

Кроме того, стоит отметить, что Копенгаген уже заявлял о планах усилить оборону Арктики. В декабре прошлого года стало известно о намерении властей выделить на эти цели около $221 млн. Арктический регион «всё более важен с точки зрения политики безопасности», заявила Фредериксен.