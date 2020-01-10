Пистолет «Удав» пока еще штучный товар

Партия из 50 новейших 9 мм самозарядных пистолетов «Удав» поступит в подразделения Минобороны России в 2020 году.

Об этом сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что новый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс «Удав», успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию, которая началась в мае 2019 года.

«Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск», - подчеркнули в министерстве.