Для нового ракетоносца готовят новый двигатель и гиперзвуковые ракеты

Испытания силовой установки для перспективного стратегического ракетоносца ПАК ДА начнутся в 2020 году.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Наземные отработки начнутся в конце 2020 года и должны завершиться к концу 2021-го, после чего запланированы летные испытания. Уже заключен контракт на доработку летающей лаборатории на базе Ил-76 для тестов нового двигателя», - рассказал собеседник агентства.

Стали известны и некоторые характеристики двигателя ПАК ДА. Силовая установка ракетоносца должна быть устойчива к поражающим факторам ядерного взрыва, работать в диапазоне температур от -60 до +50 градусов и обеспечивать непрерывный 30-часовой полет. Срок службы авиадвигателя составляет 12 лет с возможностью продления до 21 года.

Ожидается, что силовая установка ПАК ДА будет обладать тягой в 23 тонно-силы.

Перспективный ПАК ДА разрабатывается ПАО «Туполев» для замены нынешней линейки самолетов дальней авиации ВКС России: Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. Новый стратегический ракетоносец будет дозвуковым и малозаметным - для этого самолет строят по схеме «летающее крыло» с применением других стелс-технологий. Главным оружием самолета станут гиперзвуковые ракеты с дальностью полета от 7000 километров и искусственным интеллектом.

Боеприпас сам будет решать, когда, куда и каким маршрутом лететь - задача носителя лишь доставить ее в точку пуска. Также в арсенал ПАК ДА войдут ракеты «воздух-воздух» - это позволит применять самолет без сопровождения.