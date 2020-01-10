«Алтай» продолжает буксовать

Турецкий ВПК активно вооружает свою армию, но с танками пока не ладится. 7 января портал armyrecognition.com сообщил о том, что в текущем году армия Турции получит на вооружение большое количество отечественных моделей боевой техники.

По словам президента оборонной промышленности Исмаила Демира, в текущем году на вооружение будут поставлены система противоракетной обороны HİSAR-A, первая турецкая морская ракета ATMACA и крупнейший военный корабль Турции TCG Anadolu. Также в ВС Турции поступят беспилотник Akıncı, бронемашины Kirpi-2 и ряд других моделей боевой техники.

Танк Altay Источник изображения: janes.com

При этом танк Altay, о готовности которого к серийному производству было объявлено в 2017 году, всё ещё не пошёл в серию. По словам Демира, пока не решён вопрос с моделью и поставщиком двигателя. Как только эта проблема будет решена, серийное производство первого турецкого танка сможет быть налажено за 18 месяцев.

В 2007 году Минобороны Турции заказало разработку нового танка компании Otokar. К 2012 году разработчики выпустили два первых прототипа боевой машины, а по состоянию на начало прошлого года собрано четыре танка Altay. Танки отлично проявили себя на испытаниях, пройдя свыше 4000 км. Согласно планам Минобороны Турции, танки Altay должны будут заменить немецкие Leopard 1A и Leopard 2A, а также американские M48 и M60, которые сейчас стоят на вооружении турецкой армии. Всего для нужд сухопутных войск намерены закупить порядка 1000 этих машин.