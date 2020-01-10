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ЦАМТО

Греция начнет переговоры с США по приобретению эскадрильи F-35

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 9 января. Греция начнет переговоры с США об участии в программе F-35 с целью приобретения эскадрильи этих самолетов, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 7 января греческим журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Его заявление цитирует пресс-служба премьера, передает "РИА Новости".

"Скоро начнутся переговоры об участии Греции в программе F-35 с целью приобретения эскадрильи этих машин, – сказал К.Мицотакис. "Цель состоит в том, чтобы использовать бюджетные возможности страны, как только модернизация F-16 будет завершена, для продвижения поставок F-35. Ожидается, что это произойдет на основе и на производственных возможностях F-35 с 2024 года и позднее", – уточнил он.

Ранее К.Мицотакис говорил, что Греция хотела бы купить истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, когда у нее будут средства. Перед началом переговоров К.Мицотакис сказал, что Греция уже начала модернизацию F-16 и должна завершить ее в 2023-2024 годах, а также что Афины заинтересованы в участии в программе F-35.

"К.Мицотакис заявил журналистам, что поднял на переговорах "все вопросы, связанные с суверенными правами Греции", – передает "РИА Новости".

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