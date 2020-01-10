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ЦАМТО

ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах

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Боевой лазерный комплекс "Пересвет"
Боевой лазерный комплекс "Пересвет".
Источник изображения: © Минобороны РФ

ЦАМТО, 9 января. Инновационные виды вооружения являются источниками существенного повышения боевой эффективности ВВСТ различных видов и родов войск.

Как говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, к ним относятся, в частности, самоходные робототехнические комплексы, многофункциональные системы и комплексы с использованием кинетического, электромагнитного, лазерного видов воздействия различного базирования, а также гиперзвуковые средства перехвата и поражения.

Наглядный пример тому – применение роботизированных и беспилотных комплексов в Сирии, которое повысило боевую эффективность применения основных ВВСТ и практически обеспечило минимизацию потерь личного состава.

В части создания лазерного оружия планируется в 2020 году завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищенных надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ.

Комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей. Активно проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых комплексов обороны самолетов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами класса "земля-воздух" и "воздух-воздух" с оптическими головками самонаведения.

В интересах Сухопутных войск в 2020 году завершается ОКР по созданию переносного автоматизированного комплекса оптико-электронного противодействия средствам, ведущим встречное наблюдение и прицеливание, и противодействия им лазерным излучением. Проводятся работы по отработке технологий создания мощных лазеров различных типов. Также ведутся работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет".

В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе. Широким фронтом проводятся работы по созданию гиперзвукового вооружения. Работы направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик. Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине.

Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс "Кинжал"), так и с наземных и морских ("Циркон") носителей. Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета (более 10М на траектории), дальности, точности наведения, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Кинжал ЗРК
Пересвет
Циркон-С 3М22
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2020-й год
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1 комментарий
№1
10.01.2020 13:51
Цитата, q
В части создания лазерного оружия планируется в 2020 году завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищенных надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ.
А можно поподробнее?

Цитата, q
Проводятся работы по отработке технологий создания мощных лазеров различных типов. Также ведутся работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет".
То есть Пересвет недостаточно мощный?

Цитата, q
В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе.
А можно поподробнее?
-1
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