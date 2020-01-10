США назвали в ООН причину устранения генерала Сулеймани

Источник изображения: сайт КСИР

Келли Крафт, занимающая должность постоянного представителя США в ООН, в официальном письме в Совет Безопасности заявила, что ликвидацию командующего иранскими силами «Кудс» генерала Касема Сулеймани следует рассматривать как акт самообороны.

В своем послании она также указала, что таким образом американские военные выполняли свои обязанности по защите граждан и интересов Соединенных Штатов.

При этом официальный представитель США в ООН ссылается на статью 51 Устава ООН.

Согласно этому документу, страны, предпринявшие военные действия в целях самообороны, обязаны сообщать об этом в Совет Безопасности ООН:

Ликвидация Касема Сулеймани в Багдаде была правомочной, исходя из пункта № 51 в декларации ООН, который предоставляет любому государству право на самозащиту.

Источник изображения: сайт КСИР

В письме было сказано также, что Соединенные Штаты готовы к серьезным переговорам с Исламской Республикой Иран без предварительных условий с целью предотвратить угрозу международной безопасности и эскалацию с иранской стороны.

В документе также говорится, что при необходимости защиты американских интересов и граждан на Ближнем Востоке Соединенные Штаты готовы предпринять дополнительные меры.