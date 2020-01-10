В 2020 году в армию поступят первые 50 пистолетов "Удав"

Министерство обороны России получит в 2020 году первую партию новейших пистолетных комплексов "Удав" в количестве 50 штук. Пистолет на расстоянии в несколько десятков метров пробьет бронежилет второго класса.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, "Удав" успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию, начавшуюся в мае прошлого года. Ее итог - устойчивая работа и высокие баллистические качества, в том числе при экстремально низких и высоких температурах воздуха: от 50 градусов мороза до 70 градусов жары. Это качество оружия дает возможность применять его в разных родах войск.

Емкость магазина "Удава" - 18 патронов. Он может использовать трассирующие, бронебойные и экспансивные боеприпасы. Специально для него создали дозвуковой патрон и патрон повышенной пробиваемости.

"РГ" уже рассказывала о том, что впервые пистолет "Удав" в новом калибре под патрон 9х19 мм показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Его представлял молодой разработчик Иван Козлов, ведущий инженер-конструктор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в "Ростех". Это его первая серьезная работа.

Светлана Цыганкова