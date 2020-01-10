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Интерфакс-АВН

Росавиация начала возмещать расходы аэропортов на обслуживание силовиков в 2014-17гг

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rosaviaciya
Росавиация.

Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС - Росавиация начала возмещать аэропортам расходы, которые они понесли в 2014-2017 гг., обслуживая предприятия силовых структур.

"В целях возмещения недополученных доходов за предоставленные услуги по аэропортовому и наземному обслуживанию государственной авиации РФ в 2014-2017 годах Федеральное агентство воздушного транспорта приступило к выплатам операторам аэропортов субсидий из федерального бюджета. Средства будут перечислены по 151 заявлению операторов аэропортов", - говорится в сообщении ведомства.

По действующему законодательству структуры ФСБ, Минобороны, МЧС, ФТС, Росгвардии и ФСО освобождены от платы за аэропортовое обслуживание. Для компенсации расходов операторы аэропортов ежегодно обращаются за субсидиями в Росавиацию. Но, как отмечает ведомство, "длительное время складывалась ситуация, при которой операторы аэродромов в силу действующего законодательства безвозмездно предоставляли вышеуказанные услуги, не получая компенсацию за понесенные расходы в полном объеме". Причиной этого было "отсутствие достаточного объема бюджетных ассигнований на указанные цели в федеральном бюджете".

"На протяжении 2015-2018 годов Росавиация ежегодно заявляла о дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на реализацию указанной программы субсидирования, но предложения поддержаны не были. Ситуация кардинально поменялась с выходом в июле 2018 года постановления Конституционного суда РФ от 16.07.2018 №32-П, согласно которому норма об отказе в возмещении операторам недополученных доходов от уже оказанных услуг по причине отсутствия достаточного объема бюджетных ассигнований в федеральном бюджете на указанную программу субсидирования признана не соответствующей Конституции в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования ими не обеспечивается определенность условий возмещения юридическим лицам из средств федерального бюджета недополученных ими доходов", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
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