Российская армия получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году

Партия из 50 новых пистолетных комплексов «Удав» поступит в подразделения Минобороны России в 2020 году. Об этом в четверг, 9 января, сообщается на сайте военного ведомства.

Отмечается, что 9-мм самозарядный пистолет успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию, которая началась в мае 2019 года.

«Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск», — подчеркнули в министерстве.

В октябре сообщалось, что в Минобороны приняли решение взять «Удав» на вооружение.

Самозарядный пистолет «Удав» рассчитан на 18 патронов. Калибр оружия — 9 мм, вес — 780 г. Специально для него были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости, который может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса. Для стрельбы могут использоваться все типы боеприпасов калибра 9х21 мм. По словам генерального директора ЦНИИточмаш Альберта Бакова, гражданская версия «Удава» может появиться не ранее 2020 года.