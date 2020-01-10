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Голландские военнослужащие покинут Багдад

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Министерстве обороны Нидерланды изучают возможность переброски голландского воинского контингента в Ираке, в связи с обострившейся обстановкой в этой стране.

Как заявили в министерстве, перевод голландских военных в другие части Ирака, из соображений безопасности, реален.

Ранее стало известно, что временно приостановлена деятельность нидерландской учебной миссии в Северном Ираке. Кроме того, временно приостановлена подготовка военными Нидерландов иракских спецназовцев в Багдаде.

В настоящее время в Ираке находится около 50 военных Нидерландов, 40 из которых находятся в северном городе Эрбиль, а 10 - в Багдаде. Предполагается, что основная часть их в случае необходимости будет переброшена в другие части Ирака.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Нидерланды
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