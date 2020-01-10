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ЦАМТО

Приоритетным направлением развития ВС РФ является модернизация стратегических ядерных сил

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Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат"
Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 9 января. Приоритетным направлением развития ВС РФ является модернизация стратегических ядерных сил: этот вопрос всегда находится на особом контроле у руководства страны и Минобороны.

Важнейшей задачей является развитие и поддержание структуры и состава сил ядерного сдерживания. Для ее решения выделяются необходимые финансовые ресурсы. В период с 2011 по 2019 гг. проводилось перевооружение группировки РВСН с ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь" на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы стратегического назначения "Ярс". По итогам выполнения госзаказа в 2019 году в РВСН завершено перевооружение двух ракетных полков на подвижные ракетные комплексы "Ярс". Поставлено оборудование для двух пусковых установок стационарного базирования для продолжения перевооружения Козельского соединения РВСН на ракетный комплекс данного типа. Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса "Авангард" и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН.

В этом году планируется очередной трехлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения еще трех ракетных полков. Вместе с тем, в 2020 году планируется завершить основной объем наземной экспериментальной отработки и приступить к летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат". Реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76-процентой оснащенности частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот уровень до 92%, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ от 6 января.

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