Более 1,1 тыс. ед. нового вооружения и техники поставлено в войска ЮВО в 2019 году

ЦАМТО, 9 января. В войска Южного военного округа продолжается поставка новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В Сухопутные войска, береговые войска Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения спецназа ЮВО в текущем году с заводов-изготовителей страны поступило более 1,1 тыс. ед. современной бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной техники и другой специальной техники.

В рамках перевооружения продолжается поступление в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых бригад и зарубежные военные базы современных танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А и другой бронетехники. Всего в 2019 году поставлено около 350 ед. различной бронетехники в танковые, мотострелковые, зенитно-ракетные и инженерные подразделения ЮВО.

На Черноморском флоте и Каспийской флотилии приняли в свои составы около 10 ед. кораблей и судов обеспечения.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 10 тыс. единиц новейших модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО от 5 января.