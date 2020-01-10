Доля современных образцов техники и вооружения на Северном флоте превысила 60 проц.

Большие десантные корабли "Александр Отраковский", "Кондопога" и ледокол "Илья Муромец" (слева направо) во время похода в Арктические моря.

ЦАМТО, 9 января. Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что в 2020 году Северный флот продолжит оснащаться новейшими образцами техники и вооружения.

Как сказал вице-адмирал Александр Моисеев, "доля новой техники и вооружения в среднем по флоту составляет порядка 60 проц., а по отдельным позициям, как, например, бронетанковая техника, близится к 100 проц.".

Командующий Северным флотом уточнил, что "на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота в 2019 году поступило 12 зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ", более 40 модернизированных танков Т-80БВМ, что увеличило боевую мощь соединения более чем на 8 проц.".

Северный флот также получил и успешно эксплуатирует новые корабли и суда – фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", океанографическое исследовательское судно "Янтарь", которое, кстати, сейчас выполняет задачи очередного дальнего похода.

Личный состав Северного флота принимает самое активное участие в испытаниях новейших подводных лодок и кораблей. В акватории Белого проделана огромная работа по испытаниям новых подводных лодок модернизированных проектов "Борей" и "Ясень". Это ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой подводный крейсер "Казань". В Баренцевом и Белом морях испытывался фрегат "Адмирал флота Касатонов".

Эти корабли пополнят состав Северного флота в ближнесрочной перспективе, говорится в сообщении пресс-службы Северного флота от 5 февраля.