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ЦАМТО

Современные боевые машины поступят в Сухопутные войска в 2020 году

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Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

ЦАМТО, 9 января. В 2020 году партии БМП-3 с необитаемым боевым модулем "Эпоха" и БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также партия БМПТ "Терминатор" поступят в подразделения Сухопутных войск ВС РФ.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные образцы бронетанковой техники.

БМПТ "Терминатор" – это многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

В свою очередь, боевые машины пехоты прошли глубокую модернизацию, увеличив при этом свои огневые возможности. В составе необитаемого боевого модуля "Эпоха" – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тыс. патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП "Бережок" является наличие в его составе ПТРК "Корнет" с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-мм автоматической пушке установлен автоматический гранатомет, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БМПТ Рамка-99
Корнет
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