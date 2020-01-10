Войти
ЦАМТО

В 2024 году доля современных ракетных комплексов будет доведена до 100%

516
0
0
Учения РВСН. Архивное фото
Учения РВСН. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

ЦАМТО, 9 января. В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть РВСН перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства.

Существующие в настоящее время темпы производства ракетных комплексов стратегического назначения полностью удовлетворяют потребности РВСН.

Ракетные войска стратегического назначения занимают в ядерной триаде ключевое место. Сегодня в РВСН сосредоточено порядка двух третей от общего числа носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале стратегических ядерных сил. Ракетные войска обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, более мощными боевыми блоками стратегических ракет, прикрытыми современными комплексами защиты и преодоления противоракетной обороны. Это позволяет Ракетным войскам обеспечить решение значительной доли задач стратегического ядерного сдерживания.

В 2019 году доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 76%, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ от 5 января.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
22.07.2019
Паника на Украине: в Киеве ждут удара российских войск
01.02.2019
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
21.05.2014
Конгрессмен требует от Украины прекратить обслуживание российских РВСН
05.10.2012
ВВС России займется уничтожением авианосцев
08.10.2010
Россия должна помочь Индии создавать стратегическую ядерную триаду – российский эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 16:08
  • 112
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.01 15:53
  • 2
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 10.01 15:31
  • 4
NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?
  • 10.01 15:18
  • 4
Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%
  • 10.01 15:07
  • 7
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 10.01 15:06
  • 13
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 10.01 14:58
  • 4
Накроет всех
  • 10.01 14:10
  • 37
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 10.01 13:56
  • 2
Через трение к звездам: новая технология сварки сделает ракеты легче
  • 10.01 13:51
  • 1
ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах
  • 10.01 11:32
  • 1
Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала
  • 10.01 11:32
  • 52
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 10.01 10:45
  • 1
Эвакуация советской промышленности в 1941 году
  • 10.01 08:04
  • 98
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.01 01:04
  • 6
Как русские конструкторы создали авиацию США